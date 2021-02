Grand Slam de Telavive: João Fernando eliminado por 'ippon' no último segundo no 1.º combate

O judoca português João Fernando (-73 kg) foi eliminado esta sexta-feira no seu primeiro combate no Grand Slam de Telavive, em Israel, ao perder por 'ippon' com o kosovar Akil Gjakova, com uma projeção no último segundo.

João Fernando (136.º do ranking mundial), que foi o único judoca português a competir no segundo dia da prova, estreou-se na segunda eliminatória contra Akil Gjakova (10.º) e cedeu apenas no último segundo do combate, quando sofreu uma projeção.

Apesar do equilíbrio revelado, o atleta do Kosovo, que venceu o Grand Slam de Paris em 2018, surpreendeu no último segundo, quando já se esperava o período de 'ponto de ouro', projetando João Fernando para 'ippon', que assim terminou a sua prestação.

Rochele Nunes (+78 kg) é a única portuguesa em ação no sábado, no último dia de competição, iniciando a sua caminhada na segunda eliminatória, contra a 69.ª do 'ranking' mundial, Kamila Berlikash, do Cazaquistão.

Na quinta-feira, no primeiro dia da prova, Catarina Costa (-48 kg) registou a melhor participação portuguesa, alcançando o quinto lugar, seguida de Wilsa Gomes (-57 kg), que terminou na sétima posição.

Dos oito judocas neste Grand Slam, apenas Catarina Costa e Rochele Nunes ocupam lugares elegíveis para Tóquio, numa comitiva sem Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Anri Egutidze (-81 kg) ou Jorge Fonseca (-100), também em lugares de apuramento.