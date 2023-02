Grand Slam de Telavive: João Fernando perde combate pelo bronze e termina em quinto

João Fernando foi esta sexta-feira quinto classificado no Grand Slam de Telavive, na categoria de -81 kg, ao entrar na discussão das medalhas e a perder com o canadiano François Gauthier-Drapeau.

O judoca do Sporting, que tinha sido já este mês sétimo classificado no Grand Slam de Paris, voltou a mostrar que está em boa forma e no caminho certo no apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, para os quais concorre com Anri Egutidze.

Em Telavive, João Fernando disputou cinco combates, perdendo dois, já nos quartos de final com o israelita Sagi Muki, nome forte da categoria e hoje medalha de ouro, e na luta pelo bronze com Gauthier-Drapeau, com quem tinha também perdido em Paris.

O canadiano, 13.º do mundo e terceiro cabeça de série na competição em Israel, chegou a estar 'tapado' com dois castigos, mas um 'o-soto-gari' (uma das técnicas de projeção, que significa grande varrida) levou o português ao tapete, aos 02.01 minutos.

João Fernando (46.º do ranking mundial), que tinha vencido o brasileiro Guilherme Schimidt (4.º e primeiro cabeça de série), o alemão Tim Gramkow (27.º) e o azeri Zelim Tckaev (21.º) sai de Telavive com mais 360 pontos (cortados a metade no apuramento).

Um cenário que permite ao judoca distanciar-se de Anri Egutidze, que também luta em -81 kg e quando apenas um se poderá qualificar para os Jogos Olímpicos de Paris2024.

Egutidze voltou a não ter hoje um desempenho condizente com o que já foi capaz de demonstrar, com o judoca do Benfica a perder logo no combate de estreia, já no ponto de ouro (05.07 minutos), frente ao dominicano Medickson Cortoreal.

Portugal fecha a participação neste Grand Slam no sábado, com a entrada em competição de Jorge Fonseca (-100 kg), bicampeão mundial em 2019 e 2021, que regressa após lesão, Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

Na quinta-feira estiveram em prova Catarina Costa (-48 kg), Maria Siderot (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg), judocas que não conseguiram ultrapassar os primeiros adversários.