Joana Crisóstomo resiste até à luta pelo bronze no Grand Slam de Tbilissi

A judoca Joana Crisóstomo, na categoria de -70 kg, foi este sábado a melhor representante portuguesa no Grand Slam de Tbilissi, resistindo até à disputa da medalha de bronze, na qual foi derrotada pela belga Gabriela Willems.

Na última entrada no 'tatami', Joana Crisóstomo perdeu após 2.28 minutos de confronto com a belga, por 'ippon', falhando por pouco a reedição do desempenho de Joana Ramos, que na sexta-feira arrebatou o 'bronze' na categoria de -52 kg.

Depois de ter ultrapassado a chinesa Xiaoqian Sun e a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko, Joana Crisóstomo foi batida pela russa Madina Taimazova, superiorizando-se em seguida à australiana Aoife Coughlan na repescagem para o combate pela medalha de bronze.

Em -81 kg, Anri Egutidze bateu o montenegrino Nikola Gardasevic e o polaco Jakub Pankowski, mas foi derrotado pelo belga Sami Chouchi na corrida pelas medalhas de ouro e de prata, voltando a ceder na repescagem para o combate pela de bronze, perante o azeri Murad Fatiyev.

Na categoria de -73 kg, João Fernando ainda superou Lucas Diallo, do Burkina Faso, na ronda inaugural da prova, que decorre até domingo na capital da Geórgia, mas perdeu a seguir com o mongol Tsogtbaatar Tsend-Ochir, que viria a conquistar o 'ouro'.