Joana Diogo é baixa para o Grand Slam de Abu Dhabi

A Seleção Nacional inicia esta terça-feira a sua participação no Grand Slam de Abu Dhabi, registando a baixa de Joana Diogo (52 kg).A judoca do Judo Clube de Coimbra está com uma infeção na pele, um fungo contagioso, pelo que optou por ficar de fora da competição, que decorre até quinta-feira, a contar para o ranking de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.O sorteio decorreu esta segunda-feira, com Catarina Costa (48 kg), da Académica, a apresentar-se já na terça-feira como favorita na Poule B, devido a ser 9.ª do ranking mundial e 4.ª cabeça-de-série, pelo que folga na 1.ª ronda.Já Maria Siderot (27.ª do ranking mundial a 52 kg), do Sporting, defronta a bielorrussa Kseniya Danilovich (56.ª), enquanto Rodrigo Lopes (32.º a 60 kg), do Benfica, combate na 1.ª ronda com o turco Mihrac Akkus (249.º).Na quarta-feira as atenções estarão focadas em João Fernando (Sporting) e Anri Egutidze (Benfica), ambos a combater nos 81 kg. O judoca dos leões (32.º mundial) folga na 1.ª ronda, enquanto o olímpico das águias (64.º) defronta o alemão Dominic Ressel (42.º).No mesmo dia, Thelmo Gomes (169.º a 73 kg), do Benfica, defronta Saeed Al Naqbi (325.º) dos Emirados Árabes Unidos.A competição encerra quinta-feira, com três dos maiores trunfos portugueses, todos olímpicos, da equipa nacional. A começar por Patrícia Sampaio (11.ª do ranking mundial e 4.ª cabeça-de-série), que regressa ao circuito internacional depois de lesão num dedo em julho. A judoca do Gualdim Pais folga na 1.ª ronda.Já a benfiquista Rochele Nunes( 12.ª do ranking mundial e 3.ª cabeça-de-série a +78 kg) também folga na 1.ª ronda.Por fim, o olímpico e bicampeão mundial do Sporting, Jorge Fonseca, é outro dos trunfos de Portugal para o último dia a competição. O medalha de bronze em Tóquio'2020 apresenta-se como 13.º do ranking mundial e 6.º cabeça-de-série a 100 kg, folgando na 1.ª ronda. É outros dos favoritos à conquista de uma medalha.As ausências mais notadas no conjunto das quinas são as das benfiquistas Telma Monteiro (57 kg) e Bárbara Timo (63 kg), também multimedalhadas em Mundiais e Europeus.