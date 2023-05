Joana Diogo e Maria Siderot eliminadas no primeiro combate

As judocas Joana Diogo e Maria Siderot foram esta segunda-feira eliminadas nos primeiros combates nos Mundiais em Doha, ambas na categoria de -52 kg, deixando a seleção lusa sem atletas no segundo dia da competição.

Nos campeonatos, que se iniciaram domingo, a seleção já viu competirem cinco dos 11 judocas portugueses, e com exceção de Raquel Brito (-48 kg), com três combates efetuados, os restantes saíram de cena logo no combate de estreia.

Depois das eliminações de Rodrigo Lopes e Catarina Costa, hoje foram Joana Diogo e Maria Siderot, embora a primeira ainda tenha chegado ao 'golden score', período extra após os quatro minutos iniciais de combate.

Joana Diogo (26.ª do ranking), do Judo Clube de Coimbra, teve pela frente a marroquina Soumiya Iraoui (23.ª), num combate equilibrado até ao prolongamento, fase em que a portuguesa esteve perto de pontuar, mas foi Iraoui que pontuou com waza-ari, aos 06.45.

A judoca entrou logo na primeira eliminatória, enquanto Maria Siderot (32.ª) ficou isenta e só depois entrou na Arena ABHA frente à belga Amber Ryheul (22.ª), que tinha triunfado no seu combate de estreia.

Apesar de Amber Ryheul chegar a ter dois castigos, perto dos três minutos de combate, foi a belga a chegar à vantagem perto do minuto final, primeiro com waza-ari, e, depois, com ippon, a cinco segundos do fim.

Maria Siderot nunca conseguiu impor o seu judo, com grandes dificuldades em fazer as pegas, face à amplitude de braço da sua oponente, deixando a portuguesa quase sempre a 'distância' segura.

Nos Mundiais, com cinco judocas eliminados entre domingo e hoje, Portugal ainda terá em competição Telma Monteiro (-57 kg), quatro vezes vice-campeã do mundo, já na terça-feira, seguindo-se até sexta-feira os restantes.

Bárbara Timo (-63 kg), Anri Egutidze e João Fernando (-81 kg) competem na quarta-feira, Joana Crisóstomo (-70 kg) na quinta, e Patrícia Sampaio (-78 kg) fecha a participação lusa em Doha na sexta-feira.