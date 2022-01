Joana Diogo alcançou esta sexta-feira o seu melhor resultado internacional de sempre na sua nova categoria (-52 kg), ao atingir as meias-finais do Grand Prix de Portugal.A atleta do Judo Clube de Coimbra, 63.ª do ranking mundial, venceu três combates, superando no acesso à meia-final a suíça Fabienne Kocher (6.ª).Com o abandono da competição da olímpica Joana Ramos (-52 kg), Joana Diogo, que combateu muitos anos nos -48 kg, abre, assim, um lugar na luta pela qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.Nas meias-finais, a decorrerem no Pavilhão Municipal de Almada (Feijó), Joana Diogo perdeu com a kosovar Distria Krasiqi (38.ª), lutando pela medalha de bronze, à semelhança da sportinguista Maria Siderot (36.ª do ranking mundial), que venceu nas repescagens.