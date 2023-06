Joana Diogo termina Grand Prix de Dushanbe em 5.º lugar

A portuguesa Joana Diogo foi, esta sexta-feira, quinta classificada no Grand Prix de Dushanbe, num momento em que a judoca de Coimbra tenta voltar a entrar em zona de apuramento olímpico para os Jogos de Paris'2024.Fora das competições nos últimos tempos, a judoca, que compete em -52 kg, saiu da zona de apuramento, quando falta pouco mais de um ano para os Jogos e quando a qualificação passa a contar a 100% a partir do final de junho, no Grand Slam de Ulan Bator.A judoca, que é atualmente 27.ª na sua categoria no apuramento olímpico, está alguns pontos atrás de Maria Siderot, que na anterior semana conquistou a medalha de bronze no Grand Prix da Áustria. Em Dushanbe, capital do Tajiquistão, Joana Diogo, que partia como sexta cabeça de série (27.ª do ranking mundial), venceu a israelita Yarden Raab (97.º) e, já na repescagem, a favorita espanhola Estrela Lopez Sheriff (17.º).No quadro principal perdeu nos quartos de final com a uzbeque Sita Kadamboeva (22.ª), o que a relegou para a zona de luta pelo bronze, num percurso em que depois de vencer Sheriff, acabou por falhar a medalha no combate com a chinesa Yeqing Zhu (37.º). A judoca acabou derrotada por ippon, numa sequência no solo, em que Zhu conseguiu 'estrangular' Joana Diogo, sensivelmente a meio do combate.Também esta sexta-feira, Rodrigo Lopes, quarto favorito e 32.º do mundo, em zona de qualificação olímpica na categoria de -60 kg, esteve em ação, com o judoca do Benfica a sair de Dushanbe com uma vitória e duas derrotas. Rodrigo Lopes, isento na primeira ronda, venceu o israelita Ariel Shulman (84.º), mas perdeu nos 'quartos' e depois na repescagem diante dos tajiques Mehrzod Sufiev (335.º) e Muhammadsoleh Quvatov (135.º), respetivamente.A seleção portuguesa ainda terá em competição dois judocas, com Anri Egutidze (-81 kg) a competir no sábado e Rochele Nunes (+78 kg) no domingo.