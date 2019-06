Joana Ramos e Catarina Esteves eliminadas em Minsk

O judo português não começou bem nos segundos Jogos Europeus, em Minsk, na Bielorrússia, com Joana Ramos e Mariana Esteves a serem eliminadas logo na primeira ronda da categoria de -52, numa prova que atribui também os títulos de campeão da Europa.





Joana Ramos, 20.ª do ranking mundial, foi a primeira a subir ao tapete, sendo derrotada pela inglesa Chelsie Giles, 21.ª, por wazari, enquanto Mariana Esteves, 63.ª da tabela mundial, cedeu frente à italiana Odette Giuffrida por ippon, a 30 segundos do fim.Este sábado competem ainda mais portugueses, com destaque para Telma Monteiro (-57 kg), à procura do sexto título europeu, defendendo de resto o ouro conseguido na primeira edição dos Jogos Europeus, em Balu'2015.