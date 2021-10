Joana Ramos passa a integrar a equipa técnica da Federação Portuguesa de Judo

Joana Ramos integra a partir deste sábado a equipa técnica da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), liderada pelos selecionadores Ana Hormigo e Pedro Soares, informou o presidente do organismo.

"A partir de hoje, a Joana Ramos integra a equipa técnica da Federação Portuguesa de Judo e irá estar a trabalhar aqui com vocês", disse Jorge Fernandes, durante o estágio das seleções, que está a decorrer em Coimbra.

Joana Ramos, de 39 anos, que competiu pela última vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, cumpriu uma longa carreira nos tatamis, num percurso em que se destacaram as presenças olímpicas. Além da edição realizada este ano, também esteve presente em Londres'2012 e no Rio'2016, e destacam-se ainda as subidas ao pódio nos Europeus de 2011, onde foi medalha de prata, e de 2017, quando recebeu o bronze.