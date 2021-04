João Crisóstomo apura-se para as meias-finais do Europeu

O judoca português João Crisóstomo (-66 kg) apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Europeu, que decorre em Lisboa, depois de superar o espanhol Alberto Gaitero Martin, 9.º no ranking mundial.





Crisóstomo, 63.º do Mundo, deixou pelo caminho na primeira ronda o polaco Patryk Wawrzyczek e na segunda o azeri Nijat Shikhalizada.Nas 'meias', ainda hoje, defronta o italiano Manuel Lombardo (3.º do ranking)