João Crisóstomo eliminado no Europeu

A abrir este sábado o segundo dia do Europeu de Sófia, João Crisóstomo foi eliminado ao primeiro combate pelo italiano Fabio Basile, por ippon, aos 4.30 minutos, já no Golden Score.O judoca da Lusófona, medalha de bronze (-66 kg) na edição de Lisboa'2021 e 217.º do ranking mundial (-73 kg), equilibrou na sua nova categoria de peso o duelo, sofrendo dois castigos (contra um), até que o combate foi para o tempo extra. Crisóstomo, de 27 anos, atacou, mas sofreu um contra-ataque do experiente Basile (23.º), campeão olímpico no Rio'2016.Depois do primeiro dia do Europeu, em que Catarina Costa se sagrou vice-campeã mundial, competem ainda este sábado Bárbara Timo (-63 kg), vice-campeã mundial em 2019 e bronze no Europeu'2021, e João Fernando (-81 kg).A atleta do Benfica defronta a britânica Gemma Howell na primeira ronda, enquanto o judoca do Sporting folga.