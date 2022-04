João Crisóstomo: «Foi uma derrota injusta»

O judoca da Lusófona, João Crisóstomo (-73 kg), teve queixas da arbitragem no combate em que foi eliminado (ippon, no Golden Score) pelo italiano Fabio Basile este sábado no Europeu de Sófia."Quem provocou a ação fui eu, a atacar. Não foi a ação do adversário. Foi um bocado injusto. Levei um falso ataque, mas ele também os teve e não foi sancionado. Aceito das decisões do árbitro, mas não posso concordar com elas", considerou João Crisóstomo.Mesmo assim, o medalha de bronze (-66 kg) no Europeu de Lisboa'2021, revelou que se está a dar bem nos -73 kg: "O combate foi muito equilibrado, frente a um campeão olímpico no Rio'2016, e com o desenrolar do duelo eu fui crescendo ao contrário dele."Crisóstomo continua com muita motivação: "Tive sempre boas sensações e a minha ideia é fazer mais combates, quer seja no European Open - há um em Madrid em junho -, ou em Grand Prix e Grand Slam, quer seja na Mongólia ou Hungria. Tenho de ganhar pontos, porque no próximo Mundial em outubro só entram os primeiros 100 do ranking para filtrar a qualidade."