João Crisóstomo: «Sabe a ouro. Hoje foi cá de dentro»

Medalha de bronze nos Europeus de judo de Lisboa, João Crisóstomo assumiu que esta conquista foi totalmente inesperada e que, mesmo tendo 'apenas' sido bronze, sabe como se tivesse sido campeão europeu.





"Sabe a ouro. Hoje foi cá de dentro, é inesquecível... Não sou um atleta que consegue resolver no início, pois não sou explosivo. Sempre foi de 'endurance', consigo levar o combate mais longe possível. Foi isso que fez a diferença. Tirando um combate, todos os outros foram no golden score. Estava mais bem preparado do que os outros", assumiu o português, que para conseguir o bronze superou o bielorrusso Dzmitry Minkou, por 'waza-ari', no golden score.E quanto a conseguir uma medalha em casa... "É um duplo ouro. Ainda estou a processar. Foi muita emoção. Não sei quanto tempo estive ali dentro. Felizmente consegui e superei expectativas".