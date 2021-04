João Crisóstomo vai discutir o bronze no Europeu

João Crisóstomo, 63.º do ranking mundial a -66 kg, tem surpreendido na 1ª jornada do Europeu de Lisboa - a decorrer até domingo no Altice Arena -, mas o judoca não resistiu nas meias-finais, ao perder com o italiano Manuel Lombardo, 3º do ranking mundial, por ippon.





O atleta da Lusófona vai discutir a partir das 16 horas desta sexta-feira a medalha de bronze frente ao bielorrusso Dzmitry Minkou (30º).