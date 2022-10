João Fernando: «A certa altura não fiz aquilo que devia estar a fazer»

No final da sua prestação nos Mundiais de Tashkent , João Fernando (-81 kg) lamentou não ter conseguido seguir a sua estratégia para derrotar o difícil japonês Sotaro Fujiwara (12.º do ranking) na segunda ronda da competição.

"Tinha uma tática, ainda não consegui ver o combate, mas acho que comecei a falhar naquilo que devia ter feito e depois ele foi subindo. Ele estava confortável, esteve por cima, e, portanto, embora tenha sido até ao fim não estou satisfeito com a luta. A luta foi equilibrada, mas senti que a partir de certa altura não fiz aquilo que devia estar a fazer, acho que fisicamente fui-me um bocado abaixo, embora estivesse bem e a preparação foi boa, senti-me bem no início", analisou o judoca do Sporting, de 22 anos, que foi derrotado no golden score por waza-ari, deixando o português com dores na perna esquerda.

"Foi a técnica que ele fez, fiz um esticão na perna e senti o músculo a esticar um bocado mais do que devia, em princípio não há de ser nada, a dor está aqui mas há de passar", explicou João Fernando no Uzbequistão.