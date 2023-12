João Fernando eliminado na terceira ronda do Grand Slam de Tóquio

O judoca português João Fernando foi eliminado este sábado na terceira ronda da categoria de -81 kg do Grand Slam de Tóquio, ao ser derrotado pelo sul-coreano Joonhwan Lee, que viria a conquistar a medalha de ouro.

Fernando, 31.º do ranking mundial, começou por afastar o mexicano Jesús Torres, eliminando depois Arsenii Kladnov, do Quirguistão, antes de perder com Joonhwan Lee, quarto do mundo e primeiro cabeça de série em Tóquio.

Joana Crisóstomo, 72.ª do mundo, ainda conseguiu passar a primeira ronda de -70 kg, frente à alemã Samira Block, mas acabou por ser derrotada pela japonesa Utana Terada.

Otari Kvantidze foi eliminado na primeira ronda de -73 kg, ao ser batido por Behruzi Khojazoda, do Tajiquistão.

No domingo competem ainda Catarina Costa (-48 kg), Raquel Brito (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Bárbara Timo (-63 kg) e Miguel Gago (-66 kg).