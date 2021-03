João Fernando eliminado no segundo combate no Grand Slam de Tashkent

O judoca português João Fernando foi este sábado eliminado no segundo combate do Grand Slam de judo de Tashkent, ao perder com o mongol Tsogtbaatar Tsend-Ochir, fechando a participação lusa na competição.

João Fernando (-73 kg) eliminou o moldavo Petru Pelivan (61.º do 'ranking' mundial) no seu combate inaugural. O português, de 21 anos, desfez o equilíbrio no período de 'ponto de ouro' ao pontuar o 'wazari' decisivo.

No segundo combate, João Fernando, 133.º do 'ranking' mundial, cedeu perante Tsogtbaatar Tsend-Ochir, 20.º do 'ranking' mundial, sofrendo um 'ippon' perto do terceiro minuto do combate, terminado assim a sua participação.

Nesta terceira etapa do Circuito Mundial de Judo 2021, que termina domingo, estiveram em ação mais cinco judocas portugueses, com Maria Siderot (-48 kg) a alcançar o sétimo lugar, a melhor classificação lusa na prova.