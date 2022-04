João Fernando perde no Europeu de Sófia

Depois do bronze no Open de Praga, João Fernando (87.º do ranking mundial) entrou, este sábado, no Europeu de Sófia com muitas expectativas, mas acabou eliminado nos 1/16 final frente ao checo Adam Kopecky (90.º), por wazari.O judoca do Sporting, de 22 anos, comandou o combate perante outro joverm adversário (19), que até levou um castigo, mas um contra-ataque a 58 segundos do fim deitou tudo a perder.Com este resultado, Portugal fica sem lutadores no segundo dia do Europeu de Sófia, depois de João Crisóstomo (-73 kg) e Bárbara Timo (-63 kg) também terem sido afastados ao primeiro combate.Na véspera, Catarina Costa (-48 kg) conquistou a prata.O Europeu termina este domingo, com a entrada em cena do bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), Anri Egutidze (-90 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg).