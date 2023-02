João Fernando sobe oito lugares e ocupa quota continental para Paris'2024

O judoca João Fernando teve uma subida de oito lugares no ranking mundial de -81 kg, categoria de peso em que é 47.º classificado, e ocupa já a vaga 'continental' no apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.

O judoca do Sporting voltou a ter um bom desempenho no último fim de semana, em que foi sétimo classificado, ficando a um lugar da luta pelas medalhas, no conceituado Grand Slam de Paris, e depois de já ter estado em bom plano no Grand Prix de Portugal.

No apuramento olímpico, quando falta pouco mais de um ano para se fazerem as contas na qualificação, com as competições a contarem ainda apenas 50%, o judoca é 33.º e ocupa uma das quotas continentais, o que lhe permitiria neste momento estar nos Jogos.

Nesta categoria, e uma vez que nos Jogos Olímpicos apenas é possível ter um judoca por peso, João Fernando passou a concorrer com Anri Egutidze, que esteve nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e quis agora voltar a competir em -81 kg.

A seguir a Tóquio, Egutidze subiu aos -90 kg, mas, em decisão conjunta com a sua equipa técnica, optou por regressar ao peso inferior e assumir que será aí que fará o apuramento, sendo 48.º no ranking e estando na corrida olímpica a 287 pontos de João Fernando.

O Grand Slam de Paris trouxe também subidas para Telma Monteiro (-57 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg), fruto do quinto lugar de ambas nas respetivas categorias.

Telma Monteiro subiu três posições e é 11.ª do mundo e 14.ª na corrida olímpica, contando a exclusão na 'contagem' dos judocas do país organizador e daqueles que se repetem do mesmo país -- o que lhe daria o apuramento para os seus sextos Jogos Olímpicos.

Já Patrícia Sampaio manteve o 19.º lugar em -78 kg, mas na qualificação para Paris2024 passou a ser 11.ª de entrada direta (14.ª no total), face aos 180 pontos que acumulou com o quinto lugar no último Grand Slam (50% de 360).

Na capital parisiense esteve também Bárbara Timo (-63 kg), que não conseguiu replicar o sucesso (ouro) do Grand Prix de Portugal, perdendo no seu segundo combate, mas que ainda assim subiu a nona do mundo e quinta direta na corrida a Paris2024.

Esse é um dos objetivos -- estar entre as cabeças de série - da judoca do Benfica, crónica candidata a medalhas na sua categoria, que tem tido muito bons desempenhos, até aos Jogos de Tóquio2020 em -70 kg e depois já em -63 kg, peso a que optou por descer.

Em -60 kg, Rodrigo Lopes mantém o 31.º lugar e 17.º direto no apuramento, e em -52 kg Maria Siderot subiu cinco posições (69.ª), mas muito distante de Joana Diogo (27.ª e 16.ª da 'zona' olímpica).

Portugal não contou em Paris com o bicampeão mundial de 2019 e 2021 de -100 kg, Jorge Fonseca, ainda a recuperar de lesão, nem com Rochele Nunes (+78 kg), Joana Diogo (-52 kg) e Catarina Costa (-48 kg).

Jorge Fonseca desceu uma posição em -100 kg, passando a quinto do mundo e 16.º no apuramento, Rochele Nunes é oitava (terceira na qualificação) e Catarina Costa é nona nas duas classificações, sendo que na olímpica sempre com exclusão de judocas do mesmo país ou do organizador.