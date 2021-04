João Paulo Rebelo destaca feito "extraordinário" de Telma Monteiro

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, destacou esta sexta-feira o feito "extraordinário" da judoca Telma Monteiro, que garantiu em Lisboa a 15.ª medalha em 15 participações em Europeus.

"Hoje, já tivemos a oportunidade de ver a Telma Monteiro a fazer o que a Telma Monteiro faz. Há 15 anos que cumpre este feito de ter sempre uma medalha num campeonato europeu. É absolutamente extraordinário. Não me lembro de outro atleta, de qualquer país, que consiga há tantos anos garantir este sucesso desportivo", expressou aos jornalistas.

Telma Monteiro apurou-se para a final dos -57kg ao derrotar a kosovar Nora Gjakova, por 'ippon', após mais de 10 minutos de combate, o que a leva a lutar pelo título europeu e por aquela que será a 15.ª medalha da sua carreira na competição continental, na qual soma cinco ouros, duas pratas e sete bronzes.

Na história, a judoca do Benfica torna-se a primeira a conseguir um número recorde de 15 medalhas participando em apenas uma categoria em cada campeonato - a alemã Barbara Classen tem 15, mas acumuladas com a categoria de Open e nos -72 kg.

O governante manifestou o orgulho por "receber, nesta altura, um campeonato de uma modalidade com esta importância no nosso país e no contexto europeu", que reúne "muitos atletas medalhados", seja em Europeus, Mundiais ou Jogos Olímpicos, num ano em que Lisboa é a capital europeia do desporto.

"O Governo teve de unir esforços com a Câmara Municipal de Lisboa, a Federação Portuguesa de Judo (FPJ) e o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) para conseguirmos esta organização que, até agora -- bem certo de que estamos no início -, está a ser um sucesso. Portugal é cada vez mais um país reconhecido na organização deste tipo de eventos internacionais de grande dimensão", salientou.

João Paulo Rebelo participou na cerimónia de abertura dos Europeus de judo, que contou igualmente com breves discursos do presidente da FPJ, Jorge Fernandes, e com o presidente da União Europeia de Judo (EJU), Sergey Soloveychik, assim como a fadista Cuca Roseta a interpretar o hino nacional 'A Portuguesa'.

Os Europeus de Lisboa tiveram início esta sexta-feira, na Altice Arena, prolongando-se até domingo, com 18 judocas portugueses em prova (nove masculinos e nove femininos), num total de cerca de 357 atletas, oriundos de 45 países.