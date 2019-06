João Paulo Rebelo satisfeito pela realização do Europeu de 2021 de judo em Lisboa

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, mostrou-se esta segunda-feira satisfeito pelo apoio do governo à realização dos campeonatos europeus de judo de 2021 em Lisboa, capital europeia do desporto nesse ano."Há aqui uma conjugação muito feliz de esforços e em que o Estado, uma vez mais, facilita e dá o seu apoio. Consolidámos uma estratégia que temos seguido de apoio do governo às grandes competições e eventos desportivos internacionais no nosso país", disse.Na cerimónia da assinatura do contrato que oficializou a realização dos Europeus em Lisboa, João Paulo Rebelo destacou a capacidade organizativa de Portugal em grandes eventos e confia que a competição irá mobilizar muitos portugueses à Altice Arena, local onde se realiza a prova."Portugal é cada vez mais um país reconhecido pela excelência da sua organização, já temos competências e 'know-how'. Este tipo de iniciativas vai mobilizar seguramente muitos portugueses, que vão poder assistir a esta modalidade, e isso entusiasma e faz com que haja mais interesse", afirmou.O presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes, acredita que a realização dos campeonatos em Lisboa é "muito importante" e apontou à presença de judocas portugueses no pódio em todas as categorias."É muito importante para o judo e para o desporto nacional. Neste campeonato, seguramente que iremos lutar, em todas as categorias, pelo pódio. É o primeiro campeonato a seguir aos Jogos Olímpicos e julgamos ser um bom início para que a seleção se comece a formar para Paris2024", expressou.O presidente da União Europeia de Judo, Sergey Soloveychik, afirmou que a candidatura portuguesa foi a melhor e realçou a experiência da FPJ, que organizou o Campeonato da Europa em 2008 com "enorme sucesso"."Havia três candidatos e Portugal foi o melhor. Sabemos que o judo é muito famoso em Portugal e este evento terá uma enorme popularidade e interesse. Portugal já organizou um campeonato que teve um enorme sucesso. Esperamos que seja novamente um evento do mais alto nível", sublinhou.Os Campeonatos da Europa de judo de 2021 realizar-se-ão na Altice Arena, em Lisboa, entre 30 de abril e 02 de maio, num ano em que a cidade será capital europeia do desporto.