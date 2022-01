Jorge Fernandes: «Este Grande Prémio de Portugal marca um período na modalidade»

O presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes, disse este domingo que a realização do Grande Prémio de Portugal estabelece "um marco" na modalidade, que tem de ser olhada "de maneira diferente" pelas entidades nacionais.

"A partir de hoje, há um judo para trás e um para a frente. Este Grande Prémio marca um período na modalidade, já nada mais pode ser igual como até aqui. O judo tem de ser tratado de uma maneira diferente", apontou o dirigente federativo no final do torneio da Federação Internacional de Judo (IJF), que decorreu em Almada.

Frisando não se estava a "queixar de nada", Jorge Fernandes lembrou que a prova marcou o "início do ciclo de Paris2024" e destacou "o exemplo" dado pelos judocas que representaram o país entre sexta-feira e hoje, nos 'tatamis' montados no Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada.

"As entidades, câmaras, juntas de freguesia, escolas, Governo, têm de olhar para o judo de maneira diferente. Têm de olhar para o Jorge Fonseca, para a Telma Monteiro, com 36 anos, de forma diferente, pelo exemplo que dão ao país, em tempo de crise, de pandemia, estarem aqui para ouvirmos o hino nacional a ser transmitido para todo o lado", exemplificou.

Quanto à organização do Grande Prémio de Portugal, o primeiro torneio do Circuito Mundial da IJF realizado no país, Fernandes considerou que "correu tão bem como acabou", ou seja, com a conquista da medalha de ouro por Jorge Fonseca, na categoria de -100 kg.

"Bastava ver esta parte final da competição para ver que o nível da organização foi de cinco estrelas, porque ainda não há organizações de seis estrelas. Correu tudo na perfeição, desde transportes, alojamento, alimentação e pavilhão", elogiou.

Por falar em pavilhão, o Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada recebeu a competição, depois de ter sido descartado o pavilhão de Odivelas, ocupado com a vacinação contra a covid-19 no concelho, mas Jorge Fernandes não fecha quaisquer portas para as próximas edições do torneio, garantido em Portugal até 2024.

"Como diz ali naqueles painéis todos: 'Grand Prix Portugal'. Portanto, será em Portugal. O resto, não sabemos. Agora, vamos respirar. Para já, estamos contentes e vamos comemorar todos, porque foi conseguido este sonho do Grande Prémio", desabafou o líder federativo.

O Grande Prémio de Portugal de judo realizou-se entre sexta-feira e hoje, em Almada, com a participação de representações nacionais de 40 países.

A seleção portuguesa conquistou quatro medalhas, duas de ouro e duas de bronze, após Catarina Costa (-48 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) subirem ao lugar mais alto do pódio e de Joana Diogo (-52 kg) e Telma Monteiro (-57 kg) conquistarem o terceiro lugar.