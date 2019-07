Jorge Fernandes perde ao terceiro combate no GP Zagreb

O judoca Jorge Fernandes chegou ao terceiro combate nos -73 kg no Grande Prémio de Zagreb, no qual perdeu com o espanhol Salvador Cases, num dia sem resultados significativos para os portugueses.Fernandes, 78.º do mundo, teve a melhor prestação lusa neste segundo dia, ao vencer o norte-americano Liam Wright (82.º) e o arménio Ferdinand Karapetian (46.º), mas acabou por perder com o espanhol Cases (118.º) por 'ippon'.Na mesma categoria, Nuno Saraiva (52.º) perdeu no segundo combate, com o russo Denis Iartcev (17.º), enquanto Bárbara Timo, nos -70 kg, e Anri Egutidze, nos -81 kg, não ultrapassaram os combates de estreia.Na sexta-feira, dia em que também competiram Rodrigo Lopes, Miguel Pisco, João Crisóstomo e Sergiu Oleinic, Telma Monteiro foi a melhor portuguesa, ao atingir a repescagem para a medalha de bronze na categoria de -57 kg, terminando no sétimo lugar.A participação portuguesa no Grande Prémio de Zagreb termina no domingo, dia destinado às categorias mais pesadas e nas quais competem Yahima Ramirez (-78 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (+100 kg).