Jorge Fernandes: «Que venham, não temos nada a esconder»

"Ficamos contentes por saber isso, e já devia ter sido há mais tempo". Foi desta forma que Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Judo, reagiu ao anúncio de que o IPDJ vai realizar uma auditoria às contas do projeto olímpico da FPJ."Não sei quando é que essa auditoria será feita, o que sei é pelo que vou recebendo de informações, mas por nós que comece já hoje, não temos nada a esconder, está tudo em cima da mesa, pronto e à espera que venham", frisou ao líder federativo, referindo ainda que gostaria que o Estado português tivesse igual atitude para quem o tem acusado."Fico contente com esta auditoria, como ficaria contente com muitas outras coisas. O Estado está agora a proceder bem ao querer fazer esta auditoria, mas gostaria que fizesse o mesmo relativamente às acusações e insinuações que têm feito. Devia também apurar e exigir a quem faz essas insinuações que as provassem e que depois houvesse também consequências, que não sejam só para nós"."Lamento mais uma vez que as pessoas se entretenham na praça pública, em vez de aparecerem, darem a cara, reunir e provarem tudo aquilo que dizem. Porque falar é fácil, inventar histórias nas redes sociais é fácil, mas a verdade é que ainda ninguém provou nada".