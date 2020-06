Jorge Fernandes recandidata-se à FPJ

Face ao grande apoio recebido ontem na assembleia geral da Federação (FPJ) realizada em Torres Novas, o presidente federativo Jorge Fernandes decidiu recandidatar-se a um novo mandato até 2024 para a direção dos órgãos sociais, cujas eleições se realizam a 10 de outubro.

“Conseguimos se não a maior, uma das maiores votações de sempre, com 38 votos a favor e dois contra na aprovação do Relatório e Contas de 2019. Com este apoio, vou voltar a recandidatar-me para um novo mandato, pois quer dizer que o nosso trabalho tem sido reconhecido”, declarou Jorge Fernandes a Record.

O dirigente explicou que “o relatório apresenta um défice de 640 mil euros, mas foram verbas resultantes de investimentos relacionados com a organização do Europeu de 2021. Só que, entretanto, na entrada de 2021, essas verbas já foram recuperadas.”