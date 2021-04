Jorge Fonseca: «Campeonatos dão os títulos que ninguém esquece»

Um título mundial em 2019, o primeiro de sempre de um judoca de português, fê-lo sentir que os campeonatos têm um valor especial, por perdurarem no tempo, e é assim que Jorge Fonseca encara os Europeus em Lisboa.

"É uma medalha diferente, ser um campeonato deste tipo faz toda a diferença, nós vivemos de títulos, só assim somos felizes", disse à agência Lusa o campeão mundial dos -100 kg, a poucos dias do início dos Europeus.

O ouro nos Mundiais de 2019 em Tóquio, que levou a que fosse agraciado com a Comenda da Ordem de Mérito, numa distinção da Presidência da República, é o ponto mais alto da carreira de Jorge Fonseca, que, agora, quer uma medalha que nunca conquistou.

"Sinto-me muito motivado, o Europeu é um título que me falta, é uma das grandes provas mundiais que ainda não consegui, estou ansioso pelo dia 18 [de abril]", revelou o judoca do Sporting, uma referência nos 'pesos pesados'.

Nos próximos dias, a atenção estará na Altice Arena, com Lisboa - e Portugal - a receber pela segunda vez na história uns Europeus de judo, mas para o judoca leonino, que em 2020 foi bronze em Praga, esta será a primeira vez em casa.

"Espero fazer um bom campeonato, é muito importante ser em Lisboa, no meu país", reconheceu, tendo em conta que nos anteriores Europeus na capital portuguesa, em 2008, era ainda um adolescente, de 15 anos.

Mas de lá para cá existem diferenças nos moldes em que estes Europeus acontecem, com a pandemia da covid-19 a condicionar o evento, desde logo sem a possibilidade de adeptos na Altice Arena, algo com 'prós e contras'.

"Claro que ter pessoas nas bancadas dá uma sensação diferente, mas, ao mesmo tempo, talvez houvesse mais pressão, e desta forma não", admitiu o judoca, tentando perceber qual o lado da balança que pesa mais.

A competir nos -100 kg, Jorge Fonseca deverá encontrar em Lisboa os melhores judocas da sua categoria, quando a lista provisória tem inscrito o 'top 3' mundial: o georgiano Varlam Liparteliani (1.º), o israelita Peter Paltchik (2.º) e o holandês Michael Korrel (3.º).

Logo atrás surge Jorge Fonseca, quarto no 'ranking' mundial e no olímpico, e, depois, o russo Niyaz Ilyasov, que o português venceu nos Mundiais de 2019.

"É normal, estarem os melhores. Estamos a poucos meses do Jogos Olímpicos [a decorrerem entre 23 de julho e 08 de agosto]", justificou, numa competição em que espera poder mostrar o melhor de si.

Os Europeus são mais uma etapa na qualificação olímpica, na qual está em zona elegível, mas Jorge Fonseca repete a importância de este ser um daqueles campeonatos que permite 'gravar' o nome na história, por possibilitar um título.

"A nossa glória é o título. O Bronze tu esqueces, um título fica na mente durante muito tempo", insistiu.

Os Europeus de Lisboa decorrem entre sexta-feira e domingo, com início com as categorias mais leves e encerramento com os mais pesados, no último dia, aquele em que entra em ação Jorge Fonseca, com vontade de fazer história.