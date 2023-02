Jorge Fonseca candidato em Telavive

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de falhar o Masters de Jerusalém, o Grand Prix de Portugal e o Grand Slam de Paris, o olímpico do Sporting, Jorge Fonseca, regressa hoje à competição – folga na 1ª ronda –, em Telavive, com o estatuto de 5º do ranking mundial e 4º cabeça de série. Rochele Nunes (+78 kg) e Patrícia Sampaio (78 kg) são igualmente candidatas ao pódio.