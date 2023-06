Jorge Fonseca de regresso em Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Fonseca (-100 kg), está de regresso à competição, depois de falhar, devido a lesões, o Mundial de Doha (Qatar), entre outras provas do circuito internacional. Já recuperado, o olímpico do Sporting (bronze em Tóquio’2020 e bicampeão mundial), de 30 anos, vai atuar no Open de Madrid (dias 10 e 11) para ganhar ritmo, numa seleção alargada onde estão inscritos 38 judocas nacionais.

Entretanto, saíram novos rankings da FIJ, com destaque para a olímpica do Benfica, Rochele Nunes (+78 kg), que é 13ª (subiu três), após conquistar ouro no GP Dushanbe (Tajiquistão). Já Joana Diogo (JC Coimbra), que foi 5ª (52 kg), é 23ª (subiu quatro). Bárbara Timo é 5ª (63 kg), Catarina Costa 9ª (48), Jorge Fonseca (100) e Patrícia Sampaio (78) 11ºs, Telma Monteiro 15ª (57), Maria Siderot 28ª (52 ), Rodrigo Lopes 31º (60) e João Fernando 36º (81).