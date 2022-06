Jorge Fonseca defende top 1 na Mongólia

O bicampeão mundial dos 100 kg Jorge Fonseca, de 29 anos, defende hoje a liderança do ranking mundial no Grand Slam de Ulan Bator (Mongólia), primeira prova de qualificação olímpica. O judoca do Sporting, bronze em Tóquio’2020, está em rota de colisão na competição com o anterior líder (atual nº 2), o russo Arman Adamian (25), a quem nunca ganhou, detendo um saldo negativo (0-3). No primeiro combate, Fonseca defronta o cazaque Nurlykhan Sharkan (174º). Também o olímpico do Benfica, Anri Egutidze (64º a 90 kg), defronta o anfitrião Darmaabazar. Ontem, João Fernando (86º a 81 kg), dos leões, foi eliminado por Soloev (56º), do Quirguistão.