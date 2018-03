A nova lista do ranking mundial foi ontem divulgada, sendo de destacar a subida de dois lugares do olímpico do Sporting Jorge Fonseca, que continua a ser o melhor português, ocupando, agora, a 6ª posição a 100 kg, depois da medalha de prata conquistada no Grande Prémio de Agadir (Marrocos).Quem também subiu foi o outro olímpico dos leões, Sergiu Oleinic, 15º a 66 kg (+2), e o também sportinguista Anri Egutidze (Sporting), 19º (+3) a 81 kg.Quantos aos outros judocas bem posicionados na corrida pelo apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, Joana Ramos (Sporting) é 21ª (=) a 52 kg, Telma Monteiro (Benfica) é 23ª (-1) a 57 kg , Joana Diogo (JC Coimbra) é 23ª (=) e Maria Siderot (Sporting) 26ª (=) a 48 kg, Yahima Ramirez (CP Rio Maior) 27ª (=) a 78 kg, Gonçalo Mansinho (Benfica) 41º (+21) a 60 kg e Jorge Fernandes (JC Coimbra) 48º a 73 kg (-1).

Autor: Alexandre Reis