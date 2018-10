Jorge Fonseca é cabeça-de-série nº 1 (100 kg) no Grand Slam de Abu Dhabi

O olímpico do Sporting, Jorge Fonseca, apresenta-se como o principal favorito em Abu Dhabi, no quarto Grand Slam da temporada e de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, que se disputa entre esta sexta-feira e domingo na capital dos Emirados Árabes Unidos.Cotado como 6º do ranking mundial e primeiro cabeça-de-série (100 kg), Fonseca folgará na 1ª ronda (domingo) da Poule A, encontrando depois o vencedor do combate entre o chileno Thomas Briceno (64º) e o representante da Arábia Saudita, Saud Manaie, sem cotação.No caminho até às meias-finais, o judoca dos leões, que nunca venceu um Grand Slam, terá como principal opositor o azeri Elmar Gasimov (19º), vice-campeão olímpico, enquanto o israelita Peter Paltchik (9º) será teoricamente o adversário mais complicado numa hipotética final, onde em caso de vitória o português subirá ao top-4 mundial.Telma Monteiro (Benfica) é outros dos trunfos de Portugal (57 kg) no ataque às medalhas, ao ocupar o 15º posto no ranking mundial. A medalhada com o bronze nos Jogos Olímpicos do Rio'2016 folga hoje na 1ª ronda da Poule B, encontrando depois a vencedora do duelo entre a austríaca Sabrina Filzmoser (28ª) e a chinesa Wen Zhang (56ª).Em caso de vitórias até às meias-finais poderá encontrar a kosovar Nora Gjakova, campeã europeia em 2018 e 4ª do ranking mundial.Também hoje, a olímpica Joana Ramos (Sporting), 21ª do mundo a 52 kg, terá pela frente um combate teoricamente fácil frente à chinesa Liping Liu (256ª), mas a israelita Gefen Primo (bronze no Europeu) é uma adversária difícil (18ª) que poderá encontrar no acesso às meias-finais.Já Mariana Esteves (Oficinas de São José), da mesma categoria, defronta a israelita Gili Cohen, tendo depois pelo caminho, no caso de triunfo, a kosovar Majlinda Kelmendi (campeã olímpica), que regressa depois de um ano de paragem por causa de lesão.Nos 48 kg, Catarina Costa (48 kg) foi emparceirada para esta sexta-feira no 1º confronto com a israelita Noa Minsker, num combate teoricamente equilibrado entre a judoca da Académica (14ª) e a 16ª do ranking mundial. Joana Diogo (JC Coimbra), 27ª do ranking, terá pela frente a norte-americana Ashlyn White (132ª).João Crisóstomo (31º a 66 kg), da Lusófona, luta hoje frente ao cazaque Yerlan Serikzhanov (17º).Quanto aos outros portugueses em ação, Nuno Saraiva (Benfica) e Jorge Fernandes (JC Coimbra) encontram este sábado no 1º combate o azeri Talman Valiyev e o holandês Van Tichelt, respetivamente, no dia mundial do judo.No domingo, também a olímpica Yahima Ramirez (Casa do Povo de Rio Maior), 26ª a 78 kg, entra em cena frente à alemã Luise Malzhan (16ª).