Jorge Fonseca e Célio falham Madrid

Portugal vai ter uma representação alargada, com 34 judocas (23 masculinos e 11 femininos) no European Open de Madrid (entre hoje e amanhã), mas sem a participação do bicampeão mundial Jorge Fonseca (100 kg) e de Célio Dias (90 kg). Os olímpicos estavam inicialmente inscritos na competição espanhola, mas o seu regresso à prova internacional ficará, assim, para uma outra data a agendar.Francisco Mendes (60 kg), Miguel Gago (66 kg), João Crisóstomo (73 kg) e João Fernando (81 kg) são os principais candidatos às medalhas no setor masculino, enquanto no feminino também estão bem cotadas Raquel Brito (48 kg), Wilsa Gomes (63 kg), Joana Crisóstomo e Tais Pina (70 kg), atletas jovens, mas já com alguma experiência.