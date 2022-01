Jorge Fonseca é mais um trunfo no Grand Prix de Portugal

Portugal vai guardar para o último dia do Grand Prix de Portugal alguns dos seus maiores trunfos, designadamente o bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, Jorge Fonseca (-100 kg), a também olímpica Patrícia Sampaio (-78 kg) e Anri Egutidze (-90 kg), que combaterão este domingo.Carolina Paiva (-78 kg), Miguel Rato (-90 kg), Diogo Brites, Ailton Cardoso e João Pires (-100 kg) também irão tentar a sua sorte.Depois das três medalhas conquistadas na véspera, por Catarina Costa (ouro a -48 kg), Joana Diogo (bronze a -52 kg) e Telma Monteiro (bronze a -57 kg), a Seleção viu na tarde deste sábado todos os atletas eliminados na segunda jornada do Grand Prix, a decorrer no Pavilhão Municipal de Almada, no Feijó.Wilsa Gomes (63 kg) e Manuel Rodrigues (-81 kg) ainda venceram o primeiro combate do dia, mas não foram além dos nonos lugares nas respetivas categorias.Margarida Brás e Ariana Torres (-63 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), João Fernando, Eduardo Silva e Bruno Silva (-81 kg), e Thelmo Gomes (-73 kg) foram eliminados.