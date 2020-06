Jorge Fonseca e o teste positivo à Covid-19: «Surpresa e consternação»

Jorge Fonseca reagiu esta quinta-feira à notícia de que testou positivo à Covid-19. O judoca português está agora de quarentena e promete que este obstáculo não vai desviar a sua força na preparação olímpica.





"Como já é do conhecimento público, embora esteja assintomático, testei positivo para Covid-19.Foi com surpresa e consternação que recebi esta notícia pois estou convicto de ter sempre cumprido com rigor todas as orientações da Direção-Geral de Saúde e da Federação Portuguesa de Judo", começou por dizer o campeão do Mundo, num texto publicado nas redes sociais."Confesso-vos a minha tristeza por não poder ainda recomeçar a minha preparação. Mas continuo absolutamente determinado e focado nos meus objetivos desportivos, designadamente na minha participação nos próximos Jogos Olímpicos de Tóquio que, estou certo, não sairá prejudicada por este percalço", garantiu Jorge Fonseca."Agora é tempo de quarentena e de seguir escrupulosamente as instruções que me estão a ser dadas, para que possa voltar a treinar logo que esteja garantido que é possível fazê-lo com segurança, sem qualquer risco para a minha saúde e de todos os que me rodeiam. Aproveito para agradecer à Federação Portuguesa de Judo que em boa hora decidiu efetuar estes testes antes de se iniciar este primeiro estágio, assim como aos profissionais de saúde que me têm acompanhado com uma competência e um cuidado extremos, aos funcionários da unidade hoteleira onde me encontro pela forma dedicada com que me têm tratado e, finalmente, ao meu treinador e colegas de treino pelo carinho e pela força que me têm transmitido", concluiu.