Jorge Fonseca e Patrícia Sampaio foram quintos no GP de Budapeste

Os judocas portugueses Jorge Fonseca, na categoria -100 kg, e Patrícia Sampaio, em -78 kg, terminaram este domingo em quinto lugar no Grande Prémio de Budapeste, na Hungria, enquanto Rochele Nunes foi sétima classificada, em +78 kg.Na categoria de -100 kg, Jorge Fonseca começou por ficar isento do primeiro combate, antes de vencer o peruano Jose Luis Osorio, por 'ippon', o sérvio Bojan Dosen, por 'waza-ari', e o húngaro Miklos Cirjenics, por 'ippon'.Nas meias-finais, Fonseca foi derrotado pelo japonês Aaron Wolf, por 'ippon', e na luta pelo bronze acabou por ser batido pelo sul-coreano Guham Cho, por 'ippon'.Já Patrícia Sampaio, na categoria -78 kg, começou por vencer a russa Niurguiana Nikiforova, por 'waza-ari', mas perdeu com a brasileira Mayra Aguiar, por 'ippon', nos quartos de final.Na repescagem, a judoca lusa ultrapassou a kosovar Loriana Kuka, por 'waza-ari', só que na disputa pelo bronze foi derrotada pela britânica Natalie Powell, por 'ippon'.Rochele Nunes foi sétima colocada em +78 kg, vencendo a húngara Mercedesz Szigetvari, por 'ippon', antes de ser derrotada pela brasileira Beatriz Souza, por 'ippon', na segunda ronda, e pela cubana Idalys Ortiz, por 'ippon', na repescagem.Por seu lado, Yahima Ramirez participou apenas num combate, na categoria -78 kg, perdendo com a argelina Kaouthar Ouallal, por 'ippon'.