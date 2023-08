Jorge Fonseca e Rochele Nunes eliminados nos primeiros combates do Masters da Hungria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os judocas portugueses Jorge Fonseca, em -100 kg, e Rochele Nunes, em +78 kg, foram este domingo eliminados nos primeiros combates que disputaram nas respetivas categorias do Masters da Hungria, fechando a participação lusa em Budapeste.

Fonseca, medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos e bicampeão mundial em 2021, estreou-se na competição perante o alemão George Udsilauri, 34.º classificado do ranking mundial.

O judoca luso, atual 22.º colocado da hierarquia, acabou por ser derrotado por 'ippon' ao fim de 03.27 minutos.

Rochele Nunes também caiu na primeira ronda, de +78 kg, no caso diante da neozelandesa Sydnee Andrews, por 'waza-ari'.

Desta forma, Catarina Costa e Telma Monteiro acabaram por alcançar, na sexta-feira, os melhores resultados da representação portuguesa, com o sétimo lugar nas categorias de -48 kg e -57 kg, respetivamente.

No mesmo dia, Rodrigo Lopes não passou do combate inaugural na categoria de -60 kg, enquanto Bárbara Timo foi eliminada ao segundo combate da categoria de -60 kg, no sábado.