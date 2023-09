Jorge Fonseca e Telma Monteiro voltam a lutar no Azerbaijão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alguns dos judocas portugueses mais cotados que se encontram na corrida pela qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 vão voltar a competir no Grand Slam de Baku (Azerbaijão), entre sexta-feira e domingo. Destaque para o regresso de Jorge Fonseca (Sporting) e Telma Monteiro (Benfica), inscritos no evento nas categorias de 100 e 57 kg, respetivamente.

De resto, Portugal apresentará sete judocas, expoentes nacionais em cada um dos pesos, também com Bárbara Timo (Benfica/63 kg), Rochele Nunes (Benfica/+78 kg) e Diogo Fernando (Sporting/81 kg). Já nos 52 kg, a Seleção contará com Maria Siderot (Sporting) e Joana Diogo (JC Coimbra), muito próximas uma da outra no ranking de apuramento olímpico, sendo que cada país apenas poderá apresentar um atleta por peso em Paris’2024.