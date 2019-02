Jorge Fonseca eliminado na terceira ronda do Grand Slam de Dusseldorf

O português Jorge Fonseca foi este domingo eliminado na terceira ronda dos -100 kg do Grand Slam de judo de Dusseldord, não conseguindo repetir a medalha de bronze conquistada em 2018 na prova alemã.Isento da primeira ronda, o judoca olímpico português afastou o húngaro Zalan Ohat na segunda, mas acabou por ser eliminado na terceira, pelo letão Jevgenijs Borodavko, no ponto de ouro, depois de ter sido punido com a terceira penalização.Nos -90 kg, Tiago Rodrigues perdeu logo no primeiro combate, com o japonês Sanshiro Murao, enquanto Yahima Ramírez (-78 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) passaram a primeira ronda, mas foram eliminadas na segunda.Catarina Costa, com a medalha de bronze nos -48 kg, conquistada na sexta-feira, foi a grande figura da comitiva portuguesa a Dusseldorf.