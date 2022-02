A FIJ atualizou o ranking internacional, destacando-se a subida a nº 2 de Jorge Fonseca, bicampeão mundial nos 100 kg. O judoca do Sporting, melhor português com 4.914 pontos, ultrapassou o canadiano Shady Elnahas (4.901), a quem bateu no combate pelo bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020. Lidera o russo Arman Adamian (5.210). No top-10 estão mais três judocas nacionais, Catarina Costa (48 kg), 5ª em Tóquio’2020, a subir três lugares, sendo 6ª, o mesmo de Telma Monteiro (57 kg), que manteve a posição. Rochele Nunes (+78 kg) é 8ª.Telma Monteiro e Patrícia Sampaio (78 kg) foram, entretanto, convocadas para o Grand Slam de Telavive (Israel), entre sexta-feira e domingo.