Jorge Fonseca em 7.º no Europeu: campeão mundial cai na repescagem após decisão polémica do VAR

O campeão mundial e n.º 4 do ranking mundial, Jorge Fonseca, foi 7.º lugar no Europeu de Lisboa, falhando o objetivo de conquistar uma medalha no Altice Arena.





O judoca do Sporting, um dos grande trunfos de Portugal, entrou bem na manhã deste domingo nos tatamis, derrotando (ippon) o grego Georgios Maliaropoulos (110.º do ranking) e o estoniano Grigori Minaskin (21.º), que acabou desclassificado por atingir com o joelho o olímpico numa zona proibida.Mas depois não resistiu ao russo Niias Iliasov, que se vingou (ippon) da final entre ambos no Mundial de Tóquio'2019, dessa vez favorável ao português.Nas repescagens, Jorge Fonseca voltou a ceder (wasari), já no Golden Score, frente ao francês Alexandre Iddir, numa decisão contestada, apesar do recurso ao VAR.