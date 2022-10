Jorge Fonseca: «Estava a sentir-me bem mas cometi demasiados erros»

Depois de ter finalizado em 7.º lugar os Mundiais de Tashkent, Jorge Fonseca explicou o que correu mal durante a competição onde caiu nos quartos-de-final, abordando ainda a sua derrota na repescagem, que lhe retirou da hipótese de poder lutar ainda pelo bronze."A desilusão é muito grande? Não, já ganhei dois títulos mundiais. Vim com o objetivo de poder vir conquistar um terceiro título, pena não ter conseguido. Não me sinto desiludido porque já conquistei dois. Agora é ver o que correu mal, o que é que falhou", começou por dizer o português que chegou à Uzbequistão como bicampeão mundial."Em maio há outro Mundial, tenho tempo para trabalhar e corrigir as coisas que correram mal agora, para poder chegar lá e fazer melhor. Acredito que tenho muito para dar ainda, agora tenho de refletir para perceber o que correu mal para não voltar a acontecer", garantiu o líder mundial do ranking.Ter o ouro como prioridade e ter de lutar pelo bronze pesou? "A mim não me pesa isso, é uma medalha. Se não conquistei o ouro, quero ir buscar o bronze, é assim que penso. Quero estar sempre no pódio, quero ser um atleta constante. Ouro, prata ou bronze, eu quero é estar no pódio nas grandes competições", sublinhou o judoca do Sporting, analisando o seu último combate, onde esteve em vantagem frente ao rival georgiano Ilia Sulamanidze (6º do ranking), mas acabou por ser derrotado."Aquilo foi ganância, estava a sentir-me bem mas cometi certos erros que já não tenho idade para os cometer. Fiquei frustrado pela forma como fui contra-atacado. Quando dei por mim, ele já estava a imobilizar-me, já não tinha como sair. Não estava à espera que ele saísse daquela forma da minha técnica favorita, que estava bem encaixada. Não tive a explosão necessária, estava por cima mas foi mais pela gânancia de despachar já o combate, em vez de esperar e gerir de forma diferente. Já estive a ver o combate no meu quarto, eu vejo que cometi erros que não devia", explicou Jorge Fonseca, que teve um primeiro combate com o romeno Asley González muito complicado."Sorteio difícil? Não, isso é muito relativo. Eu estou lá para lutar. É verdade que desgastei-me imenso no primeiro combate com o romeno, frente a uma velha guarda, e depois senti um bocado cansaço nos outros combates. Fui sempre à procura do que era meu mas acabei por cometer erros que saíram bem caros", disse Fonseca.