Jorge Fonseca falha no Europeu de Sófia

O bicampeão mundial Jorge Fonseca, n.º1 do ranking mundial a -100 kg, foi surpreendentemente eliminado este domingo na segunda ronda do Europeu de Sófia, ao ser projetado a 1.21 segundos do fim pelo polaco Piotr Kuczera (67.º).O olímpico do Sporting, que vinha de 14 vitórias consecutivas desde o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2021, entrou confiante, a atacar, pontuou wasari a 2.58 minutos do final, mas mais tarde o jogo de pegas complicou-se, com um castigo para cada lado.A 1.21 minutos do final, Jorge Fonseca fez um ataque, mas Piotr Kuczera encontrou maneira de contra-atacar e pontuou ippon.Resta em competição nesta terceira jornada do Europeu de Sófia, que termina este domingo, a olímpica Patrícia Sampaio (-78 kg).