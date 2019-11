Jorge Fonseca falha Osaka

Apesar de o mundo do judo querer rever Jorge Fonseca (100 kg), o campeão mundial e recente vencedor da Liga dos Campeões pelo Sporting não vai estar no Grand Slam de Osaka, entre os dias 22 e 24. A Federação Internacional (FIJ) anunciou a estreia do dorsal vermelho no circuito internacional, mas o mais credenciado judoca nacional vai apostar no Masters, entre 12 e 14 de dezembro, em Qingdao, na China.

A Seleção terá como trunfos a benfiquista Bárbara Timo (70 kg) e a representante do Gualdim Pais (Tomar) Patrícia Sampaio (78 kg), vice-campeãs mundiais, em seniores e juniores, respetivamente.

Maria Siderot (48 kg), Yahima Ramirez (78 kg), João Crisóstomo (66 kg), Jorge Fernandes (73 kg) e Anri Egutidze (81 kg) também viajam.