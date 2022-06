Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Fonseca mantém-se líder do mundo Olímpico do Sporting perde a final do Grand Slam de Ulan Bator, mas continua n.º 1 do ranking





FAIRPLAY. Jorge Fonseca deu os parabéns ao jovem Kanikovskiy

• Foto: Federação internacional de judo