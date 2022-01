Jorge Fonseca na final do Grand Prix de Portugal

O expoente máximo do judo masculino em Portugal, Jorge Fonseca (categoria dos -100 kg), qualificou-se para a final do Grand Prix de Portugal, que termina este domingo no Pavilhão Municipal de Almada, no Feijó.Cotado como 3.º do ranking mundial e primeiro cabeça-de-série, o medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 entrou a ganhar na segunda ronda frente ao mongol Khangal Odbaatar (154.º), dando-lhe uma autêntica tareia, para confirmar um ippon, após dois castigos ao adversário por falta de combatividade, a 2.41 minutos da buzina.Na terceira ronda, a vítima do judoca do Sporting foi o georgiano Giorgi Beriadhvili (não cotado no ranking), com o português a marcar wazari em apenas 12 segundos de combate.Jorge Fonseca ainda sofreu um castigo, a 2.23 minutos do final, mas depois voltou a pontuar wasari (ippon), empolgando o pavilhão em Almada.Na luta pela presença na final, o português bateu o norte-americano L. A. Smith (49.º do ranking), com um ippon em apenas 13 segundos.O judoca português vai enfrentar na final o suíço Daniel Eich (87.º do ranking), a partir das 17 horas.Já os olímpicos Anri Egutidze (-90 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg) foram precocemente eliminados, terminando nos 9.ºs lugares respetivos, à semelahnça de Carolina Paiva (-78 kg), Diogo Brites e Ailton Cardoso (-100 kg), eliminado por L. A. Smith, perdedor frente a Jorge Fonseca.Miguel Rato (90 kg) e João Pires (-100 kg) cederam na primeira ronda.