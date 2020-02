Jorge Fonseca não oscila no ranking mundial

Cumprido o Grand Slam de Düsseldorf com o 5º lugar do campeão mundial Jorge Fonseca (100 kg), o atleta do Sporting manteve a mesma posição no ranking mundial, sendo o melhor português na tabela da FIJ.

Com a presença em duas meias-finais, Portugal não vacilou na prova alemã, mantendo oito judocas dentro dos lugares de apuramento olímpico, quando faltam apenas seis provas para fechar a tabela de qualificação. Para além do judoca do Sporting, outros estão bem encaminhados para chegarem a Tóquio’2020, designadamente Patrícia Sampaio (78 kg/Gualdim Pais) também 5ª, mantendo o 14º lugar no ranking mundial, enquanto Catarina Costa (48 kg/Académica) esteve ausente de Düsseldorf, descendo dois postos, para ser agora 7ª.

Joana Ramos (20ª a 52 kg/Sporting), Telma Monteiro (12ª a 57 kg/Benfica), Bárbara Timo (17ª a 70 kg/Benfica), Rochele Nunes (14ª a +78 kg/Benfica) e Anri Egutidze (18º a 81 kg/Benfica) são os restantes portugueses que se encontram nos lugares de qualificação.

O apuramento olímpico vai fechar com a realização do Masters de Doha (28 a 30 de maio). Até lá, em março disputa-se o Grand Prix Rabat (6-8), Grand Slam Ekaterimburgo (13-15) e Grand Prix Tbilisi (27-29); em abril o Grand Prix Antalya (3-5) e em maio o Grand Slam de Baku (8-10).