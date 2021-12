Jorge Fonseca no Grand Prix de Odivelas

O bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020 está de regresso à competição. O atleta do Sporting, Jorge Fonseca (100 kg), será o grande trunfo de Portugal no Grand Prix de Odivelas, primeira prova do novo ano do circuito internacional FIJ, que se realiza entre os dias 28 e 30 de janeiro de 2022, a contar para o ranking mundial.

Também a olímpica do Benfica Telma Monteiro (57 kg), multimedalhada nas grandes provas internacionais, será umas das candidatas ao ouro pelas quinas, que têm ainda inscritos Anri Egutidze (90 kg), Catarina Costa (48 kg), Joana Diogo (52 kg), Bárbara Timo (63 kg) e Patrícia Sampaio (78 kg).