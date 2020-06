Jorge Fonseca será de novo testado à Covid-19

O campeão mundial, Jorge Fonseca, será esta terça-feira novamente testado à Covid-19, depois de ter acusado positivo na semana transata, no início do estágio de Coimbra. Caso o teste acuse negativo, o olímpico do Sporting poderá integrar os treinos da próxima semana da Seleção, que voltará a reunir-se na cidade dos estudantes. À semelhança de Jorge Fonseca e de Wilsa Gomes, que também acusou positivo, os outros internacionais, entre eles Telma Monteiro – medalha de bronze no Rio’2016 –, também serão testados.

“Espero que desta vez já não haja casos positivos para a Seleção treinar sem limitações, mas os resultados só serão conhecidos quarta-feira”, desejou Jorge Fernandes, presidente da Federação.