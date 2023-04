Jorge Fonseca só em junho

O bicampeão mundial e medalha de bronze em Tóquio’2020 (100 kg), Jorge Fonseca, só deverá regressar à competição em junho, por se encontrar ainda a recuperar fisicamente. O olímpico do Sporting já treina depois de lesão num joelho, pelo que deverá estar apto para regressar ao circuito internacional no Grand Slam do Cazaquistão (16 a 18 de junho) ou mesmo no Grand Slam da Mongólia (23 a 25 do mesmo mês), na 1ª prova de qualificação olímpica a contar com 100% da pontuação. Fonseca fica de fora do Mundial, que se realiza entre 7 e 13 de maio no Qatar.