Jorge Fonseca vai lutar no Grand Slam de Abu Dhabi

Jorge Fonseca, bicampeão mundial em 2019 e 2021 (100 kg), está de regresso ao circuito da FIJ, sendo uma das atrações do Grand Slam de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), que decorre entre os dias 24 e 26 de outubro.O judoca do Sporting, prata em agosto no Grand Prix de Zagreb (Croácia) e 14.º do ranking mundial, será um dos cabeças de série da Seleção Nacional, que terá 11 judocas em competição.Os outros cabeças de série, favoritos à conquista de medalhas, são Catarina Costa (4.ª a 48 kg) da Académica, Básbara Timo (3.ª a 63 kg) do Benfica, Patrícia Sampaio (4.ª a 78 kg) do Gualdim Pais e Rochele Nunes (2.ª a +78 kg) do Benfica.Completam o lote da comitiva, Rodrigo Lopes (60 kg), Thelmo Gomes (73 kg), João Fernando e Anri Egutidze (81 kg); Joana Diogo e Maria Siderot (52 kg).